الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل عنبر بسوق الجملة في أكتوبر

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق داخل عنبر بسوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر، دون وقوع أي إصابات تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل احدي العنابر في سوق الجملة فى مدينة 6 أكتوبر. 

وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة والدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات، وبإجراء التحريات تبين أن حريق في فرش بطاطين داخل الوحدة رقم 7 عنبر واحد خضار دورين. 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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