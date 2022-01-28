عقب وفاتها.. ماذا قالت الحاجة فهيمة خلال لقائها بالسيسي؟

شخصية أبهرت الجميع ومازلت صورتها معلقة في أدهان المصريين تتجمع في ملامحها كل حكم الحياة، فهي النموذج الحقيقي للسيدة المصرية.

انتقلت السيدة فهيمة إبراهيم إلى مثواها الأخير عن عمر ناهز 105 عام، وتعرف بأكبر معمرة بالشرقية ونشر صندوق تحيا مصر نعي لها عقب موقفها المشرف وتبرعها بمبلغ 30 الف جنيه لصالح صندوق تحيه مصر، وضربت أروع مثل في الوطنية خلال مشوار عمرها على المشاركة الإيجابية تجاه بلدها، حيث ساندت مصر من خلال تبرعها لصالح صندوق تحيا مصر وكانت تحافظ على مشاركه بصوتها في انتخابات انطلاقا من حبها لمصر والرئيس السيسي.

نعي صندوق تحيا مصر

ونشر صندوق تحيا مصر نعي خاص لها في بيان له اليوم: «رحم الله الحاجة فهيمة التي ضربت أروع أمثلة العطاء وبادرت بالتبرع بمدخراتها لصالح صندوق تحيا مصر.. وسيظل الصندوق يثمّن هذه المشاركة التي دعمت بها الفقيدة مبادئ التكافل والتراحم بين أبناء الوطن».

تفاصيل لقائها مع الرئيس

كانت الراحلة مثال حي على التضحية حيث تبرعت بكافة مدخرتها لصالح صندوق تحيا مصر ووصلت لـ30 ألف جنيه حيث كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفها المؤثر ولبى ندائها وطلبها في مقابلته، وكرمها خلال فعليات حفل الأم المثالية على موقفها الداعم والفعال في مساندة الدولة المصرية، حيث كشفت الراحلة في لقاء تلفزيوني لها مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي برنامجه «كل يوم» عام 2019 عن تفاصيل تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها.

دعائها لمصر والرئيس السيسي والمصريين

قالت السيدة فهيمة إبراهيم: «الرئيس قال لي تسلمي يا سيدة مصر الأولى، ربنا يخليكي إنتي أمي. ومسك إيدي الاتنين وقعد يقبل فيهم، ويقول لي تسلمي.. أنا قلت للرئيس الله يسلمك لمصر بحالها ويجعلك من السعداء، وربنا ما يحرمنا منك.. أنا بحب الرئيس السيسي لأنه تعب عشان مصر».

وكشفت الحاجة فهيمة أنه إبان تبرعها، توجهت بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر والمصريين، متمنية لهم النجاح والتوفيق والسداد.