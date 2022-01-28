حبس المتهمين بقتل نجل مدرب حراس مرمى «بلدية المحلة»

أمرت النيابة العامة بالمحلة حبس المتهمين بقتل الشاب جابر نجل الكابتن عاطف خضر مدرب حراس مرمى نادي بلدية المحلة الكبرى والذى راح ضحية دفاعه عن صديقه أثناء محاولة ٤ أشخاص سرقة هاتفه المحمول.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم آول المحلة بسقوط شاب مدرجا في دمائه بشارع شكري القوتلي التابع لدائرة قسم أول المحلة الكبرى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين مصرع شاب يدعى جابر عاطف خضر يبلغ من العمر ١٦عاما، إثر مشادة نشبت بينه وبين بلطجية يستقلون دراجة نارية بشارع الصياد بمنطقة شكري القوتلي.

تبين أن ٤ أشخاص استوقفوا المجني عليه هو وزميله بقصد السطو عليهم وسرقه متعلقاتهم الشخصية ونشبت مشاجرة بينهم، وأثناء قيام أحد أصدقاء المجني عليه، بإحضار زجاجة، وكسرها للدفاع عن نفسه، حاول المجني عليه، منع صديقه بكل قوة، خشية أن يصيب أحد منهم بأذى، فسقطت الزجاجة، من يد صديقه، وتسببت في قطع شريان المجني عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وتمكنت فرق البحث تحت قيادة رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من تحديد هوية الجناة تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية وتمكنت من ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات .