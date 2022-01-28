الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفريغ 9686 طن رخام وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

ميناء
ميناء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  ADVENTURE وجنسيتها ليبريا ويبلغ طولها 180 متر والغاطس 10 أمتار، لتفريغ 9686 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج  سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة  سفينة. 

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين  ومتواجد على الأرصفة سفينة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

وكانت أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة GUDENA وجنسيتها بنما، ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6 متر لشحن 3950 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة  حاويات، وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 6 سفن.

قناة سفن وذلك مينا قناة السويس سفينة خروج التنس منطقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

«شوقى» يكشف موعد إتاحة النسخة الرسمية من منهج «الإنجليزية» للثانوية العامة

الأوقاف تمنع إمام من صعود المنبر: «أساء استخدام مواقع التواصل»

أسعار الذهب اليوم 28-1-2022 فى الأسواق

فخ «أوميكرون».. حكايات من داخل غرف العزل المنزلي

«الاستغناء عن آلاف الموظفين مع تطبيق التحول الرقمي».. الحكومة ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

عبد الرحيم طايع

درس أحمد الحجار

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

صور

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة

نفتالى بينت: «نتنياهو» هددني خلال تشكيل الحكومة

وزير فلسطينى: رحيل الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين لن ينتظرا موافقة «بينت»