تفريغ 9686 طن رخام وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ADVENTURE وجنسيتها ليبريا ويبلغ طولها 180 متر والغاطس 10 أمتار، لتفريغ 9686 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

وكانت أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة GUDENA وجنسيتها بنما، ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6 متر لشحن 3950 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 6 سفن.