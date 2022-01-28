الطيران العراقى: استهداف مطار بغداد خرق كبير لسيادة البلاد

أكد الطيران المدني العراقي، أن استهداف مطار بغداد الدولي يمثل خرقًا كبيرًا للسيادة العراقية وتعريض أمن المواطنين للخطر.

وذكرت سلطة الطيران- في بيان اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "في الوقت الذي يسعى العراق لرفع الحظر المفروض على حركة النقل الجوي وعودته بشكل طبيعي وإبعاد مطاراته وخطوطه الوطنية عن أي قيود أو عقوبات دولية، يأتي استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بصواريخ إجرامية لتقوض جميع الجهود الساعية لإبعاد ما يؤثر على سمعة البلد وتعريض مصالحه للخطر".

وأضاف أن ما حدث فجر اليوم من استهداف لمطار بغداد الدولي، على الرغم من كونه ليس الأول، فقد سبق ذلك استهدافات أخرى، إلا أنه هذه المرة أدى إلى أضرار كبيرة في أحد مدارج المطار وطائرتين مدنيتين في المنطقة الجنوبية للمطار، وهذا ما يمثل خرقًا كبيرًا للسيادة وتعريضًا لأمن المواطنين للخطر ومزيدًا من الشكوك بعدم تلبية متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني، وهذا ما سيعقد موقف العراق أمامهم ويتسبب بمزيد من العقوبات والقيود والخسائر المعنوية والمادية.



وتابع: "إننا بصفتنا سلطة مختصة بتطبيق إجراءات السلامة في المطارات العراقية كافة، نستنكر بقوة مثل هذه الأفعال الإجرامية وندعو الجهات الحكومية المسئولة لمساعدتنا في إيجاد الحلول الكفيلة بحماية المطارات باعتبارها واجهة للبلد، ومنع أي أفعال من هذا النوع التي تعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر".