الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بوتين»: أعددنا سياسة خارجية تراعي التغيرات الدولية

بوتين
بوتين

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وزارة الخارجية الروسية أعدت عقيدة للسياسة الخارجية مع مراعاة التغيرات في السياسة الدولية، التي حدثت خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال بوتين، خلال ترؤسه اجتماعًا مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الجمعة: "لقد أعدت وزارة الخارجية الروسية مشروع نسخة محدثة لعقيدة السياسة الخارجية الروسية، وتنتمي هذه الوثيقة إلى فئة وثائق التخطيط الاستراتيجي"، مشيرًا إلى أن الخارجية الروسية أخذت في الاعتبار آخر التغيرات التي تحدث في العالم، بما في ذلك التغيرات الهامة في السياسة الدولية خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف بوتين: "مجلس الأمن القومي الروسي يعمل بشكل أو بآخر على إعداد وثائق التخطيط الاستراتيجي في مختلف المجالات".

وتشير وسائل إعلام روسية إلى أن الرئيس بوتين، بحث أثناء هذا الاجتماع الرد الأمريكي ورد حلف شمال الأطلسي على مطالب روسيا بضمانات أمنية.

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي عقب استلام موسكو ردين مكتوبين من الولايات المتحدة وحلف "الناتو" على مطالبها الأمنية.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أعلن في وقت سابق أن الرد الأمريكي ورد "الناتو" لم يلبيا مطالب بلاده الأمنية.

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وائل لطفي

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