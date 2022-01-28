سنغافورة تسجل 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 5 آلاف و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 338 ألفًا و625 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 853 حالة.

وأضافت الوزارة أن هناك 636 شخصًا يخضعون للعلاج في المستشفيات عقب إصابتهم بالفيروس.