الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى مقتل طفل بحفل زفاف بأوسيم

التحقيق
التحقيق

تجري النيابة العامة بأوسيم تحقيقات موسعة في واقعة مقتل طفل على يد شاب أطلق الأعيرة النارية ابتهاجًا بزفاف شقيقته، إلا أن طلقة أصابت طفلا، ما أسفر عن مصرعه بأوسيم.

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع الشمال، يفيد بمصرع طفل بطلق ناري في زفاف عروس بأوسيم. 

وعلى الفور، انتقل اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعقيد مروان مشرف، مفتش مباحث قطاع الشمال، وتبيَّن من خلال المعاينة الأولية أن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وخلال حضوره حفل "حنة" زفاف، أطلق شقيق العريس أعيرة نارية ابتهاجًا بالزفاف، إلا أن طلقة أصابت الطفل، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وفر المتهم هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد فرحات، رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، معاون مباحث مركز أوسيم، من القبض على المتهم قبل مرور ساعة على هروبه، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبيَّن أن السلاح فرد خرطوش دون ترخيص، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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