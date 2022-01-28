زحام وطوابير فى حفل توقيع «نادر فودة 7» بمعرض الكتاب

يزداد الإقبال على المذيع أحمد يونس، في اليوم الثاني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ53، لتوقيع رواية «نادر فودة 7»، وازداد التزاحم، حبًا فيه ولتوقيع الكتاب، والتقاط السيلفي معه.

وحرص عدد كبير من الجمهور على التصوير مع بانر أحمد يونس، لعدم قدرتهم على التقاط الصور معه، نظرًا للازدحام الشديد.

وقال «جودة» أحد رواد المعرض، إنه حرص على الذهاب من قنا لمعرض الكتاب لالتقاط صورة سيلفي مع الكاتب أحمد يونس، هو وأصدقاؤه.

بينما قالت شهد محمد، إحدى زائرات معرض الكتاب، إنها جاءت هي وأسرتها للقيام بشراء كتب أحمد يونس، ولكي يوقع لها على الكتاب.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير، وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبدالتواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».



وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرًا افتتاحيًا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.