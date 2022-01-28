الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

زحام وطوابير فى حفل توقيع «نادر فودة 7» بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

يزداد الإقبال على المذيع أحمد يونس، في اليوم الثاني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ53، لتوقيع رواية «نادر فودة 7»، وازداد التزاحم، حبًا فيه ولتوقيع الكتاب، والتقاط السيلفي معه.

وحرص عدد كبير من الجمهور على التصوير مع بانر أحمد يونس، لعدم قدرتهم على التقاط الصور معه، نظرًا للازدحام الشديد.

وقال «جودة» أحد رواد المعرض، إنه حرص على الذهاب من قنا لمعرض الكتاب لالتقاط صورة سيلفي مع الكاتب أحمد يونس، هو وأصدقاؤه.

بينما قالت شهد محمد، إحدى زائرات معرض الكتاب، إنها جاءت هي وأسرتها للقيام بشراء كتب أحمد يونس، ولكي يوقع لها على الكتاب.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير، وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبدالتواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرًا افتتاحيًا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب القاهرة الدولي معرض القاهرة الدولى زوار معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكت يحيي حقي شخصية المعرض شعار هوية مصر

مواد متعلقة

محاربو السرطان: حرصنا على المشاركة في معرض الكتاب للمرة الأولى

توفير عربات لزوار معرض القاهرة للكتاب للتنقل بين القاعات مجانًا

بالرسم والصلصال.. شباب يتطوعون لتنمية مهارات الأطفال بمعرض الكتاب

مستشارة وزيرة التضامن تعلن إطلاق المنتدى الأول لسفراء الوعى

بـ«الساكسفون».. أحمد يبدع في العزف لزوار معرض الكتاب

لقطات «السيلفى».. تتصدر ظواهر معرض الكتاب

وزيرة البيئة تبحث مع المبعوث الرئاسي الأمريكي استعدادات مؤتمر المناخ COP27

وزيرة البيئة: مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

لخلاف على المرور.. إصابة 3 برش خرطوش أطلقه عليهم عاطل بالهرم

«الاستغناء عن آلاف الموظفين مع تطبيق التحول الرقمي».. الحكومة ترد

15 ألف مشترك.. كل ما تريد معرفته عن برنامج «الدوم» قبل أسابيع من عرضه

البرودة مستمرة رغم توديع «هبة» مصر.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

ضبط 4 متهمين بقتل نجل مدرب حراس نادى بلدية المحلة

حان وقت زيارة الطبيب.. علامات تشير إلى إصابتك بـ«أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة

نفتالى بينت: «نتنياهو» هددني خلال تشكيل الحكومة

وزير فلسطينى: رحيل الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين لن ينتظرا موافقة «بينت»