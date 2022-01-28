معاينة حريق شقة بالطالبية بعد وفاة مالكها وإصابة ابنته

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة اشتعل بها حريق، ما أسفر عن مصرع مالكها وإصابة ابنته، عقب قفزهما من النافذة هربًا من النيران التي حاصرتهما.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وأشارت التحريات الأولية والمعاينة إلى أن ماسًا كهربائيًا بالثلاجة أدى إلى اشتعال النيران.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من الجيران، وشهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الطالبية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن النيران اشتعلت بشقة في الطابق الخامس بعقار، بسبب ماس كهربائي في ثلاجة، وخلال محاولة مالك الشقة وابنته الهرب من شدة النيران التي حاصرتهما، قررا القفز من النافذة، حيث وضع لهما الأهالي عددًا من المراتب، لحمايتهما من الإصابة إلا أن الأب لقى مصرعه وأصيبت ابنته عقب قفزهما.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.