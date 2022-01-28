«الصحة»: برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يقدم خدمات متكاملة ومجانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يقدم خدمات متكاملة ومجانية لمستحقيه من المواطنين الذين لديهم معاش ضمان - معاش تكافل - معاش كرامة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الخدمات المقدمة بداية من الكشف الطبي والعمليات الجراحية وعلاج الأورام والغسيل الكلوي تقدم جميعها بالمجان.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 2 مليون و914 ألف و106 قرارات علاج على نفقة الدولة، بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر من عام 2021، بإجمالي تكلفة بلغت 10 مليارات و4 ملايين جنيه.

يأتي ذلك في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية تشمل الأشعة والتحاليل وجميعها على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والانف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي إلى أن إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض، لمناظرة حالته وإجراء الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".

ولفت الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن أوراق المريض متضمنة صورة بطاقة الرقم القومي وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة يتم إرسالها إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، حيث يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المدونة في النموذج على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، ويتم استلام الطلب الكترونياً بالمركز الرئيسي بالمجالس الطبية في القاهرة، ويتم عرضه إلكترونيا على اللجان الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، دون حاجة المريض للذهاب للمجالس الطبية تسهيلًا على المرضى وذويهم.