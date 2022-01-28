الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الصورة الأولى من كواليس مسلسل "المشوار" لمحمد رمضان ودينا الشربينى

كواليس مسلسل المشوار
كواليس مسلسل المشوار

يواصل صناع مسلسل "المشوار" للفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني التي تجسد دور البطولة النسائية أمامه، تصوير مشاهده، ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وكشف رمضان عن أول صورة لشخصياتهم من داخل كواليس التصوير عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وعلق قائلًا: "ماهر وورد من كواليس مسلسل المشوار، رمضان يجمعنا".

 

مسلسل "المشوار" إخراج محمد ياسين، ويشارك فى بطولته النجمة دينا الشربيني، وعمرو عبدالجليل وبيومى فؤاد، وندى بسيونى، وملك قورة وثراء جبيل، وخالد أنور وآخرون من النجوم، تأليف محمد فريد.

ويعد مسلسل المشوار ثانى عمل فني يجمع بين محمد رمضان والنجمة دينا الشربيني، إذ سبق أن قدما معًا فيلم جواب اعتقال عام 2017، وشارك في بطولة العمل إياد نصار، سيد رجب، صبري فواز، أحمد راتب، محمد عادل، صبري عبدالمنعم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج أحمد السبكي.

 يذكر أن محمد رمضان شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "موسى"، من تأليف ناصر عبدالرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

من جهة أخرى طرح رمضان أغنية جديدة بصحبة مغني الراب الجزائري سولكينج، ويظهر صوت عادل إمام، من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" أثناء ترديد جملة "متعودة دايمًا" في بداية الأغنية.

واعتاد محمد رمضان أن يشوق جمهوره قبل طرح أي عمل فني خاص به خاصة الأغاني، فشوق جمهوره لأغنية جديدة بعنوان باي باي ثانوية، ونشر فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام يردد فيه مقطعًا من الأغنية داخل سيارته، كما طرح محمد رمضان مؤخرًا أغنية متعودة مع مغني الراب الجزائري سولكينج، وحققت نجاحًا كبيرًا.

دينا نجوم طرح وزير ورد ناصر قورة محمد رمضان محمد رسمية ندى كواليس حمدي في الموسم موسم

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