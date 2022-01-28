الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة ابنته قفزا من الطابق الخامس هربًا من حريق شقته بالطالبية

حريق بالطالبية
حريق بالطالبية

لقى شخص مصرعه وأصيبت ابنته، خلال محاولتهما الهرب من النيران التي اشتعلت بشقتهما في منطقة الطالبية، حيث قفزا من نافذة الشقة بعد وضع الأهالي لهما مراتب لحمايتهما من الارتطام بالأرض، إلا أن الأب لقى مصرعه وأصيبت ابنته.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الطالبية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبيَّن   أن النيران اشتعلت بشقة في الطابق الخامس بعقار، بسبب ماس كهربائي في ثلاجة، وخلال محاولة مالك الشقة وابنته الهرب من شدة النيران التي حاصرتهما، قررا القفز من النافذة، حيث وضع لهما الأهالي عددًا من المراتب، لحمايتهما من الإصابة إلا أن الأب لقى مصرعه وأصيبت ابنته عقب قفزهما.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

منطقة الطالبية مديرية أمن الجيزة نشوب حريق بشقة الحماية المدنية ماس كهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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