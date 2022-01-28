الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة

البابا تواضروس والأنبا
البابا تواضروس والأنبا ميخائيل خلال اللقاء

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الجمعة، نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية.

وعرض الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة، على البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء بعض الأمور الرعوية الخاصة بالقطاع.

جدير بالذكر، أن البابا تواضروس الثاني استقبل، أمس، في المقر البابوي بالقاهرة مجموعة من القائمين على خدمة "متى 25" التابعة لكنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف.

ورحب قداسته بالخدام وتعرف على طبيعة الخدمة، ثم استمع إلى شرح عن الخدمة وأقسامها (كنت جائعًا - كنت عطشانًا - كنت عريانًا - كنت مريضًا - كنت محبوسًا - كنت غريبًا)، وبعده عُرِض فيلم قصير عن حالات ساعدتها الخدمة، وأشاد قداسة البابا بدستور الخدمة والتزامها بطريقة الحوكمة في الإدارة واهتمامها بتلمذة أجيال من الشباب وحتى الأطفال الصغار في أفرعها الخدمية الستة، كما وعدهم قداسته بلقاء سنوي مع عدد من خدام "متى ٢٥".

وتهتم خدمة "متى ٢٥" بتطبيق وصايا المسيح الست الواردة في الأصحاح الخامس والعشرين من إنجيل القديس متى: "لأَنِّي جُعْتُ فَأَطْعَمْتُمُونِي. عَطِشْتُ فَسَقَيْتُمُونِي. كُنْتُ غَرِيبًا فَآوَيْتُمُونِي. عُرْيَانًا فَكَسَوْتُمُونِي. مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبُوسًا فَأَتَيْتُمْ إِلَيَّ… الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: بِمَا أَنَّكُمْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَحَدِ إِخْوَتِي هؤُلاَءِ الأَصَاغِرِ، فَبِي فَعَلْتُمْ"، بطريقة إدارة عصرية وبشكل متكامل.

 

سامه السيدة العذراء كنيسة السيدة العذراء البابا تواضروس الكرازة المرقسية بطريرك الكرازة المرقسية

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وائل لطفي

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