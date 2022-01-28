الصحة الفلسطينية تسجل 5380 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، عن تسجيل 5380 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الأراضى الفلسطينية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 5 وفيات و5380 إصابة جديدة بفيروس كورونا و888 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأضافت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أن هناك 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة وحالة في طولكرم، وحالة في الخليل، نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 63 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 118 مريضًا، بينهم 18 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وقبل يومين، أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ في فلسطين ثلاثين يومًا لمواجهة استمرار تفشي جائحة كورونا.

كما صادق الرئيس أبومازن على هذا المرسوم بقرار بقانون وفق الأصول، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

فيما سجلت إسرائيل، اليوم الجمعة، 57563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكذلك، ارتفع عدد الحالات الحرجة جراء الإصابة بفيروس كورونا لدى إسرائيل إلى 946 حالة، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وقالت التقديرات الإسرائيلية إن متحور أوميكرون - من فيروس كورونا - تسبب في ارتفاع عدد المصابين والحالات الحرجة خلال شهر يناير الجاري.

وأوضحت أن 47.5% من المصابين بكورونا منذ انتشار متحور أوميكرون، أي نحو 1.2 مليون فرد، تم تشخيصهم خلال شهر يناير الجاري، وكذلك ارتفع عدد الحالات الخطيرة.