الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة

مواجهات مع قوات الاحتلال
مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى

أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفل وصحفي، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 17 عاما.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني مما أدى لإصابة طفل بعيار في قدمه، والصحفي ناصر شتية بعيار في يده، إضافة إلى إصابة شابين آخرين، جرى علاجهم ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة واسعة من المواطنين الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.

مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

وفى جنوب نابلس، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح في بلدة بيتا.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريلب، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى عرقلت وصول طواقم الإسعاف إلى المصابين نتيجة تجريفها الأراضي وإغلاقها طرقا زراعية مؤدية للجبل.

يجدر الإشارة إلى أن بلدة بيتا تشهد مواجهات يومية منذ عدة أشهر، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

إصابات بالاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بالخليل

وفى الخليل، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

الرصاص المعدنى صحفي فلسطينيين الإحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم استيطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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