الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل صاحبة عيادة متهمة بالاعتداء على مراسلة فى البساتين

سيدة
سيدة

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل صاحبة عيادة تجميل، بعد اتهامها بالاعتداء على مذيعة، لتصالحها مع المجني عليها.

وألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحبة عيادة تجميل تعدت على الإعلامية أمل الحناوي، بالضرب داخل عيادتها بمنطقة البساتين، بسبب خلافات مالية بينهما وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغا من الإعلامية أمل الحناوي، بوقوع مشاجرة بينهما وبين صاحبة عيادة تجميل بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لموقع الحادث وتبين من خلال الفحص تعدى صاحبة عيادة وسيدتين من العاملين معها على الإعلامية، ونتج عنه وقوع إصابات بالمجنى عليها وتم نقلها إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وبعرض المتهمات على النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيلهن، بضمان محل الإقامة، بعد التصالح مع الشاكية داخل سراي النيابة.

النيابة العامة صاحبة عيادة تجميل مذيعة الإعلامية أمل الحناوي

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وائل لطفي

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