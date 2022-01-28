مصرع طفل بطلق نارى خلال الاحتفال بـ«حنة عريس» فى أوسيم

تباشر النيابة العامة بأوسيم التحقيق في واقعة مصرع طفل في إطلاق النيران ابتهاجا بحفل زفاف في مدينة أوسيم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتصريح بدفن جثة المجني عليه بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

ولقى طفل مصرعه، متأثرا بطلق ناري في الاحتفال بـ"حنة عريس" في مدينة اوسيم، حيث أطلق شقيق العريس أعيرة نارية ابتهاجا بزفاف شقيقته فأصيب الطفل وفارق الحياة في الحال.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا بمصرع طفل في أوسيم أثناء تواجده في الاحتفال بزفاف أحد شباب البلدة، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الواقعة وتبين مصرع طفل يبلغ من العمر 10 سنوات متأثرًا بإصابته برش خرطوش.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أنه أثناء الاحتفال بـ"حنة" شاب من أهل القرية أطلق شقيقه عدة أعيرة نارية من فرد خرطوش ابتهاجا بالزفاف فأصاب طفلًا تواجد بين المعازيم ما أدى لمصرعه في الحال.

ألقت قوة أمنية القبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.