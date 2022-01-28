الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصري بأكمله.. وصدقت تهاني الجبالي

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، خلال ندوة انتصار الهوية  في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، المقامة في القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ53 إنه لابد من تسليط الضوء على الخطر الكبير الذي ينبت في نفوس المواطنين، ففي كل مرة يتم التطرق للحديث عن جماعة الإخوان المحظورة، يتم طرح سؤال وتعليق وهما: « لماذا أصبحت الإخوان شماعة الدولة وفزاعة الشعب، وأين جماعة الإخوان الآن».

وأكد «الباز» أن هذا التعليق مغرض، والسؤال مضلل، مضيفًا: «نحن أمام تنظيم دولي له فروعه، ومكاتبه، وتابعيه، الذين يعملون معا من أجل  تلبية رغبات الجماعة، حتى وإن كانت سفك الدماء وإزهاق الأرواح، ولو عايز تفشل الإخوان مسكها الحكم، لأنهم فشله تماما، ستجد نفسك أمام مجموعة من الكوادر غير المؤهلة».

وتابع: «الاخوان زيهم زي الاحتلال الإنجليزي، كما قالت تهاني الجبالي- رحمها الله-،  إذ وصفت حكم الإخوان بأنه الاحتلال الإخواني»، وأضاف: «ثورة يونيو جاءت بعض أن استفاق الشعب من لعبة الإخوان لتغيير الهوية والمزاج الشعبي المصري».

 


واستكمل: « حاولت الجماعة الإرهابية صياغة المصريين على شكل واحد وطريقة واحدة، ما جعل الشعب يلفظهم سريعا، لذلك هم يحاولون الانتقام بالعنف الممنهج، والإخوان سجلوا للتاريخ من وجهة نظرهم، أما باقي الشعب لم يلتفت لأرشفته، وهذا ما جعلنا نعيش على كتبهم التي حاولت هدم رموز الثورة».

 


وأضاف: «الشعب المصري فرض عليه القتال في معركة وعي مهمة جدا، ومسألة الحفاظ على الذاكرة، لا بد أن تكون موجودة».

واقترح «الباز» أن يكون هناك متحفًا قوميًا يسجل تاريخ جرائم الإخوان في حق الشعب، لأنهم فعلوا الكثير، وعطلوا الحياة في مصر كثيرا، ولا زالوا حتى الآن.

واختتم: «ثأر الجماعة الإرهابية ليس مع الجيش والشرطة فقط ولكن مع الشعب بأكمله».

الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور انتصار الهوية في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 تسليط الضوء على الخطر الكبير

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