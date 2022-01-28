الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يشارك فى مراسم تنصيب المطران ناركيسوس بكنيسة التجلى اليونانية

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، فى مراسم تنصيب المطران ناركيسوس مطران بورسعيد، وتوابعها للروم الأرثوذكس، وذلك بكنيسة التجلي اليونانية ببورسعيد، وبحضور الأنبا تادرس مطران بورسعيد ولفيف من قيادات الكنيسة والأجهزة التنفيذية ببورسعيد.

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وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لمطران بورسعيد ناركيسوس، مؤكدا على روابط الصلة والأخوة التي تجمع بين الإخوة المسيحيين والمسلمين، والوحدة الوطنية بين أبناء مصر، والتي تساهم فى تحقيق الرخاء والتنمية على كل الأصعدة.

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من جانبه، وجه مطران بورسعيد ناركيسوس الشكر لمحافظ بورسعيد على تهنئته وحرصه على التواجد خلال مراسم الحفل، مؤكدا أن بورسعيد حققت نجاحات غير مسبوقة تحت قيادة محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والذي يبذل الكثير من المجهودات للارتقاء بمدينة بورسعيد وجعلها أول المحافظات النموذجية فى مصر.

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اليوم تحقيق فعاليات الوطن حفل تنمية على محافظ خلال المسلمين

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