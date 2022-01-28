الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل العثور على جثة فران ملقاة بمقابر بني سويف واختفاء زوجته

جثة فران
جثة فران

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، على جثة فران مقيم قرية أبو صير الملق التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف مبلغ باختفائه، ملقاة بمقابر العلالمة.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة "أسامة ع.م" 35 عامًا، "فران" ومقيم قرية أبوصير الملق بمركز الواسطى، شمال المحافظة، مبلغ باختفائه منذ أسبوع، وعثر على جثته في مقابر قرية العلالمة بمركز بني سويف.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة المعثور عليها لفران مبلغ باختفائه بدائرة مركز شرطة الواسطى، ويدعى "أسامة ع.م" 35 عامًا، متزوج ويقيم برفقة زوجته وأبنائه بشقة استأجرها حديثا بقرية أبو صير الملق.

ودلت التحريات الأولية اختفاء زوجة المجني عليه والتي تدعى"ن .ف.م" 30 عامًا ، اختفت الزوجة اعقب إختفاء الزوج بيومين وأنها قد تكون وراء الحادث للتخلص من زوجها بمساعدة أحد الأشخاص جاري البحث عنه وضبطه .

وأمرت جهات التحقيق في بني سويف، بندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة فران، عُثر عليها ملقاة داخل جوال بمقابر العلالمة بمركز بني سويف، لبيان سبب الوفاة، وتكليف رجال المباحث الجنائية بكشف ملابسات الوفاة وضبط الجناة.

المباحث الجنائية الأجهزة الأمنية بني سويف مديرية أمن بنى سويف مركز شرطة الواسطى مدير المباحث الجنائية

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