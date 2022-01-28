«صحة الوادي الجديد» تحصد المركز الأول في مبادرة «صحة الأم والجنين» لعام 2021

حصدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تغطية المستهدفين من حملة الحفاظ على صحة الأم والجنين، بناء على التقرير الوارد من وزارة الصحة والسكان عن عام 2021، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال مبادرة "صحة الأم والجنين" وتعليمات وزارة الصحة والسكان بهذا الشأن والمتابعة الدائمة لتنفيذ المبادرات الرئاسية للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وثمن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، الجهد الرائع والمشرف لجميع القائمين على تنفيذ المبادرة الرئاسية بالمديرية والإدارات الصحية ووحدات الرعاية الأساسية.

وفي سياق متصل، أكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ " الدستور" استمرار الدفع بالقوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبتعليمات وزارة الصحة والسكان بتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أنه تم الكشف الطبي على 3777 مواطنا خلال شهر يناير 2022 بقرى " البشندي ، وعزب بلاط، بدخلوا، القصر ، المكس، بغداد، فلسطين، بولاق.