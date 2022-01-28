15 ألف مشترك.. كل ما تريد معرفته عن برنامج «الدوم» قبل أسابيع من عرضه

أسابيع قليلة تفصلنا عن إطلاق برامج اكتشاف المواهب "الدوم" في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم المخرج المسرحي الكبير خالد جلال وميرفت أبو عوف كما تتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختبارات لـ 15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين ان يستقروا في القاهرة.

الدوم هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة On E.

وكانت قنوات أون كشفت خلال الأيام الماضية عن البرومو الرسمي لبرنامج الدوم.. بوابة النجوم لاكتشاف المواهب من المحافظات المصرية المختلفة من أجل اختيار عدد كبير من المواهب المختلفة وإدخالهم في الإنتاجات المختلفة للشركة المتحدة خلال الفترة القادمة من خلال ضخ دماء جديدة ومميزة لإثراء الساحة الفنية المصرية بالمواهب التي تستحق التواجد على الساحة.

ويشارك في لجان التحكيم مجموعة مميزة من كبار النجوم في عالم الفنون المختلفة من أجل الواقعية والعدالة في الاختيار وظهر في البرومو الرسمي المخرج المسرحي الشهير خالد جلال وعدد كبير من النجوم، وخلال الفترة الماضية جابت الاختبارات الكثير من المحافظات المصرية من الشمال للجنوب وسط عدد كبير من المراكز الثقافية وقصور الثقافة المختلفة وتقدم الآلاف من الشباب الطموح وأصحاب المواهب للمسابقة الجديدة.