«الأغذية العالمي»: ثلث سكان تيجراي يعانون من نقص شديد في الطعام

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أكثر من ثلث سكان منطقة تيجراي المحاصرة في إثيوبيا "يعانون من نقص شديد في الغذاء"، في أحدث تقييم للمنطقة التي تخضع لحصار حكومي فعلي استمر 15 شهرًا، مضيفة أن حوالي 9 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال برنامج الأغذية العالمي في تقريره الصادر اليوم الجمعة، إن سكان تيجراي يستنفذون كل الوسائل لإطعام أنفسهم، حيث يستخدم ثلاثة أرباعهم استراتيجيات تأقلم شديدة للبقاء على قيد الحياة، منها التسول والاعتماد على وجبة واحدة فقط في اليوم، داعيًا جميع أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإتاحة وصول قوافل المساعدات إلى الإقليم بشكل متفق عليه رسميًا.

وقالت الأمم المتحدة في تقييمها الأخير إنه لم تدخل أي قافلة مساعدات إلى منطقة تيجراي التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين شخص منذ منتصف ديسمبر، وإن أقل من 10٪ فقط من الإمدادات المطلوبة، بما في ذلك الأدوية والوقود ، هي التي دخلت المنطقة منذ منتصف يوليو الماضي، محذرة من أن جميع المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في تجراي قد استنفدت وقودها "مع قيام موظفيها بتسليم القليل من الإمدادات والخدمات الإنسانية المتبقية سيرًا على الأقدام ، حيثما أمكن ذلك".

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال للصحفيين يوم الخميس قال إن "منظمات الإغاثة حذرت من أن العمليات قد تتوقف تماما بحلول نهاية فبراير في تيجراي"، مضيفا " الوقت ينفد".

ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أنه بالرغم من تفاقم الأزمة الإنسانية في تيجراي، تسعى الحكومة الإثيوبية إلى تقييد التغطية الإعلامية للحرب واحتجزت بعض الصحفيين بموجب حالة الطوارئ ، بما في ذلك مراسل الفيديو بالقطعة المعتمد لدى الوكالة الأمريكية.

وفاة أكثر من 5 آلاف شخص بسبب الجوع في تيجراي

يأتي تقرير الأمم المتحدة بالتزامن مع تقرير صادر عن مكتب الصحة في تيجراي، أكد فيه تسجيل إثيوبيا أكثر من خمسة آلاف حالة وفاة بسبب الجوع والمرض نتيجة للحصار الفعلي للمساعدات الإنسانية الذي تفرضه الحكومة الإثيوبية على إقليم تيجراي بشمال البلاد، في أكبر حصيلة رسمية للقتلى حتى الآن مرتبطة بالحرب التي تشهدها البلاد ودامت قرابة العام ونصف.

وبحسب التقرير، لقى حوالي 1500 شخص مصرعهم بسبب سوء التغذية على مدى 4 أشهر العام الماضي، بينهم 369 طفلا على الأقل دون سن الخامسة.

وقال هاجوس جوديفاي، رئيس مكتب الصحة في تيجراي، لوكالة "أسوشيتدبرس": "إن الوفيات تتزايد بشكل مقلق، وبينهم كانوا مصابين بأمراض يمكن الوقاية منها بسهولة بسبب نفاد الأدوية أو انتهاء صلاحيتها، مضيفا "هذه واحدة من أسوأ الأوقات التي أعيشها في حياتي".

ويكشف تقييم أجراه مكتب الصحة في تيجراي وبعض منظمات الإغاثة الدولية أن 5421 حالة وفاة تأكدت في تيجراي بين شهري يوليو وأكتوبر من العام الماضي، ويعد هذا هو أول تقييم من نوعه منذ بدء الحرب بين قوات تيجراي والقوات الإثيوبية في نوفمبر عام 2020.

وأشار مدير مكتب الصحة في تيجراي إلى أن تقييم الوفيات غطى ما يقرب من 40٪ فقط من سكان تيجراي، لأن نقص الوقود بسبب الحصار الحكومي المفروض على الإقليم أدى إلى الحد من جمع البيانات وإيصال المساعدات.

وأضاف "نظرا لارتفاع حجم الدمار في المستشفيات والمنشآت الصحية والأزمة الصحية في المناطق التي يتعذر الوصول إليها بلا شك، فإن المسح يقلل من الإبلاغ عن المدى الحقيقي للأزمة".

وأوضح أن سوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة، والذي كانت نسبته أقل من 2 % في تجراي قبل الحرب، تجاوز الآن 7%، حيث أوجد التقييم أن 369 طفلاً على الأقل دون سن الخامسة ماتوا بسبب سوء التغذية ، أي جزء من إجمالي 1،479 شخصا.