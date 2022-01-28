الاستماع لأقوال المصابين في حادث الطريق الأوسطى

استمع رجال المباحث لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الأوسطي مساء أمس الخميس، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.

وتبين من خلال التحريات أن السيارة يستقلها عدد من الأشخاص، وفوجئوا بانقلابها بعد اختلال عجلة القيادة من يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وتوصل رجال المباحث لهوية المتوفين والمصابين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.

وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 7 آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الأوسطى بمدينة 15 مايو، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من القاهرة الجديدة اتجاه مدينة 15 مايو، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى الأوسطى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.