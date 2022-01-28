الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الشباب والرياضة: انطلاق ماراثون محمية وادى دجلة بمشاركة ٣٠٠ متسابق من ١٢ جنسية

جريدة الدستور

◄ وزير الرياضة يؤكد التعاون مع مختلف المؤسسات والكيانات لنشر الرياضة داخل المجتمع.. ويثمن  دور السياحة الرياضية وإقبال المتسابقين من مختلف الجنسيات على المشاركة بها 

 

انطلق - فى الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة - ماراثون رياضى بمحمية وادى دجلة بمشاركة ٣٠٠ متسابق ومتسابقة من ١٢ جنسية مختلفة بتنظيم مجموعة نايت رانرز Night Runners بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومشاركة الاتحاد المصرى لألعاب القوى.

انقسم الماراثون إلي ثلاث مسافات، الأول مسافة ٦ كيلو متر، والسباق الثانى لمسافة ١٠ كيلو متر، والثالث ٢٥ كيلو متر، وتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية عند استقبال المشاركين قبل انطلاق فعاليات الماراثون؛ للوقاية من فيروس كورونا، وفى إطار الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

من جانبه، لفت الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلى التعاون المثمر بين الوزارة والمؤسسات والكيانات والروابط الرياضية فى تنفيذ ورعاية الأحداث الرياضية المشتركة، وحث النشء والشباب والمواطنين على المشاركة بها؛ تشجيعاً لثقافة ممارسة الرياضية، وجعلها أسلوب حياة بشكل يتماشى مع استراتيجية ومستهدفات الوزارة.  

ثمن الدكتور أشرف صبحى على مشاركة مختلف الجنسيات الأجنبية فى فعاليات أحداث السياحة الرياضية التى يتم تنفيذها، وهو ما يساهم فى الترويج السياحى للمعالم المصرية من جانب، وإظهار القدرة التنظيمية المميزة التى تظهر بها مصر عند إقامة تلك الأحداث من جانب أخر.

كما تُبرز فعاليات أحداث السياحة الرياضية حالة التطور والتنمية التى تشهدها البلاد فى شتى المجالات أمام المشاركين عند إقامة الفعاليات بالمناطق السياحية والمدن الجديدة التى تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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الشباب والرياضة: انطلاق ماراثون محمية وادى دجلة بمشاركة ٣٠٠ متسابق من ١٢ جنسية

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