الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمر الشناوي وأمير المصري في «سبوت لايت» مع شيرين سليمان

برنامج سبوت لايت
برنامج سبوت لايت

يحل الفنان عمر الشناوي ضيفا على الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها "سبوت لايت" على "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة.

ويتحدث عمر عن علاقته بابنه ومغامراتهم على السوشيال ميديا، ويكشف كواليس مشاركته في مسلسل كلبش وحكاية اول معجبة طلبت منه التقاط صورة معه ورد فعله الكوميدي عليها، كما يكشف تفاصيل التحدي الذي خاضه قبل دخوله مجال التمثيل والصعوبات التي واجهها في بداية دخوله مجال الدراما التلفزيونية.

 وتستضيف الحلقة الفنان أمير المصري ويكشف كواليس خاصة عن مشاركته فة مسلسل امريكي جديد وكواليس دخوله عالم هوليوود والمواقف التي واجهته في بدايته هناك، كما يتحدث عن كواليس تصوير فيلمه الاخير ريتسا الذي شارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم، وتحل ايضا الفنانة مي الغيطي ضيفة في الحلقة وتنحدث عن كواليس خاصة مع امير المصري اثناء تصوير ريتسا.

برنامج سبوت لايت تقدمة الإعلامية شيرين سليمان ويعرض مساء يوم الجمعة من كل أسبوع على شاشة صدى البلد في تمام الساعة العاشرة مساءً والإعادة يومي السبت و الثلاثاء الساعة ١ ظهرا علي صدي البلد ١ و يوم الاثنين ٨ مساء علي صدي البلد ٢.

من جهة أخرى، يشارك عمر الشناوى حالياً في بطولة مسلسل قواعد الطلاق الـ ٤٥ مع الفنانة إنجى المقدم، من إخراج مصطفى أبو سيف، ويشارك في بطولة المسسل هيدي كرم، سالي شاهين، إنجي أبو زيد، وأحمد سالم.

وينتظر  الفنان عمر الشناوي عرض فيلم 11.11 يوم 2 فبراير، تدور أحداث الفيلم في إطار إثارة وتشويق، ويشارك في بطولة العمل كل من بطولة إياد نصار، غادة عادل، إنجي المقدم وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ياسر عبد الباسط وإخراج كريم أبو زيد.

مصطفي فنانة على الاثنين صورة إعلامي اخير ابنة برنامج دايت هنأ

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

البرودة مستمرة رغم توديع «هبة» مصر.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

«اللهم بلغنا رمضان».. «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب الثلاثاء

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 28-1-2022

«من نصباية حجز الفنادق والتذاكر».. ضبط اثنين كونا شبكة لغسيل 50 مليون جنيه

الشباب والرياضة: انطلاق ماراثون محمية وادى دجلة بمشاركة ٣٠٠ متسابق من ١٢ جنسية

وافق نهائيا على 5 قوانين.. حصاد أعمال مجلس النواب خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

ندوة مصطفى الفقي في معرض القاهرة للكتاب 2022

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

57563 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

وزير إسرائيلى سابق يقرّ بذنبه بمساعدة معلّمة متّهمة بالاعتداء جنسياً على قاصرات

إسرائيل: سنواصل استراتيجيتنا ضد إيران رغم محادثات فيينا