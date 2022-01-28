عمر الشناوي وأمير المصري في «سبوت لايت» مع شيرين سليمان

يحل الفنان عمر الشناوي ضيفا على الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها "سبوت لايت" على "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة.

ويتحدث عمر عن علاقته بابنه ومغامراتهم على السوشيال ميديا، ويكشف كواليس مشاركته في مسلسل كلبش وحكاية اول معجبة طلبت منه التقاط صورة معه ورد فعله الكوميدي عليها، كما يكشف تفاصيل التحدي الذي خاضه قبل دخوله مجال التمثيل والصعوبات التي واجهها في بداية دخوله مجال الدراما التلفزيونية.

وتستضيف الحلقة الفنان أمير المصري ويكشف كواليس خاصة عن مشاركته فة مسلسل امريكي جديد وكواليس دخوله عالم هوليوود والمواقف التي واجهته في بدايته هناك، كما يتحدث عن كواليس تصوير فيلمه الاخير ريتسا الذي شارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم، وتحل ايضا الفنانة مي الغيطي ضيفة في الحلقة وتنحدث عن كواليس خاصة مع امير المصري اثناء تصوير ريتسا.

برنامج سبوت لايت تقدمة الإعلامية شيرين سليمان ويعرض مساء يوم الجمعة من كل أسبوع على شاشة صدى البلد في تمام الساعة العاشرة مساءً والإعادة يومي السبت و الثلاثاء الساعة ١ ظهرا علي صدي البلد ١ و يوم الاثنين ٨ مساء علي صدي البلد ٢.

من جهة أخرى، يشارك عمر الشناوى حالياً في بطولة مسلسل قواعد الطلاق الـ ٤٥ مع الفنانة إنجى المقدم، من إخراج مصطفى أبو سيف، ويشارك في بطولة المسسل هيدي كرم، سالي شاهين، إنجي أبو زيد، وأحمد سالم.

وينتظر الفنان عمر الشناوي عرض فيلم 11.11 يوم 2 فبراير، تدور أحداث الفيلم في إطار إثارة وتشويق، ويشارك في بطولة العمل كل من بطولة إياد نصار، غادة عادل، إنجي المقدم وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ياسر عبد الباسط وإخراج كريم أبو زيد.