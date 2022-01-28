الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«أوابك»: السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال مستمر في التعافي من تداعيات كورونا

الغاز الطبيعي المسال
الغاز الطبيعي المسال

أصدرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك، أمس الخميس، تقريرًا عن تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين عالمياً وعربياً خلال الربع الأخير من عام 2021 .

أعلى معدل ربع سنوي تحققه تجارة الغاز الطبيعي المسال

ورصدت أوابك في تقريرها بالنسبة للتطورات العالمية، أن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي خلال الربع الرابع من عام 2021 بلغ حوالي 99 مليون طن، مقارنة بنحو 92.3 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020، أي بمعدل نمو على أساس سنوي حوالي 7.3% ، وهو أعلى معدل ربع سنوي تحققه تجارة الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، ويعطي إشارة واضحة باستمرار تعافي السوق العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي كان لها تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي العالمي، والدور المحوري للغاز الطبيعي في تلبية الطلب العالمي على الطاقة. 

وإجمالا كأداء على مستوى عام 2021، فقد بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي نحو 380 مليون طن وهو أعلى رقم تسجله الصناعة في تاريخها الممتد على مدار أكثر من خمسة عقود، وذلك مقابل 355.1 مليون طن في عام 2020 أي بنمو سنوي نسبته 7%.

وهذه رسالة مهمة تؤكد على استمرار الدور الحيوي والمحوري للغاز الطبيعي في منظومة الطاقة العالمية.

أوابك الغاز الطبيعي المسال الهيدروجين الغاز السوق العالمي

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وائل لطفي

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