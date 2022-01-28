حالة الطقس في مصر.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل والوجه البحري

حالة الطقس في مصر.. تشهد عدة مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية، خلال الفترة الحالية، موجة من التقلبات الجوية والرياح والأمطار المتوسطة والغزيرة، وأيضا رياح شديدة مع طقس شديد البرودة خاصة أثناء فترات الليل، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمختلف الأنحاء.

حالة الطقس في مصر

يأتى ذلك فيما كشفت بيانات نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط فى وزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، عن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى 10 مم، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وعدة مناطق أخرى منها الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ.

كما أوضحت نماذج التنبؤ بالامطار، عن تعرض مناطق أخرى من السواحل الشمالية الشرقية وعدة محافظات بالدلتا والوجه البحري إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد، الجمعة.



كذلك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة على عدة محافظات و القاهرة، مع أجواء شديدة البرودة خلال اليوم، مع استمرار نشاط الرياح على عدة مناطق.



يذكر أن مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية، شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة صاحبها سقوط لحبات البرد، مع أجواء شديدة البرودة بصاحبها إنخفاض كبير في مستوى درجات الحرارة.

مواصلة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة والرعدية

في السياق ذاته، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، والأجهزة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة والرعدية خلال الفترة الحالية.

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متابعة مناسيب المياه في الترع والمصارف والمجاري المائية



كما تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، رفع درجة الاستعداد والاستنفار القصوى بكافة الإدارات المركزية، لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والرياحات والمجاري المائية، وايضا التأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ خلال موجة الأمطار والسيول.

