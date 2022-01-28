السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس في مصر.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل والوجه البحري

أمطار
أمطار

حالة الطقس في مصر.. تشهد عدة مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية، خلال الفترة الحالية، موجة من التقلبات الجوية والرياح والأمطار المتوسطة والغزيرة، وأيضا رياح شديدة مع طقس شديد البرودة خاصة أثناء فترات الليل، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمختلف الأنحاء.

 

حالة الطقس في مصر

 

يأتى ذلك فيما كشفت بيانات نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط فى وزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، عن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى 10 مم، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وعدة مناطق أخرى منها الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ.

كما أوضحت نماذج التنبؤ بالامطار، عن تعرض مناطق أخرى من السواحل الشمالية الشرقية وعدة محافظات بالدلتا والوجه البحري إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد، الجمعة.


كذلك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة على عدة محافظات و القاهرة، مع أجواء شديدة البرودة خلال اليوم، مع استمرار نشاط الرياح على عدة مناطق.


يذكر أن مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية، شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة صاحبها سقوط لحبات البرد، مع أجواء شديدة البرودة بصاحبها إنخفاض كبير في مستوى درجات الحرارة.

مواصلة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة والرعدية

في السياق ذاته، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، والأجهزة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة والرعدية خلال الفترة الحالية.

اقرأ أيضا 

شروط مسابقة الـ30 ألف معلم

 

متابعة مناسيب المياه في الترع والمصارف والمجاري المائية


كما تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، رفع درجة الاستعداد والاستنفار القصوى بكافة الإدارات المركزية، لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والرياحات والمجاري المائية، وايضا التأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ خلال موجة الأمطار والسيول.
 

الإسكندرية أنخفاض وزارة سقوط أمطار التخطيط السواحل الشمالية محافظات الجمهورية امطار غزيرة الموارد المائية الترع شديد البرودة الترع والمصارف

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة ياسر رزق: «صلى الفجر ونطق الشهادتين»

محمد الباز يكشف عن كنز تركه ياسر رزق قبل وفاته

سعر عقار «مولنوبيرافير» لعلاج كورونا فى مصر

«مصر تصدق الوعد».. الباز يكشف أبرز رسائل زيارة السيسى الإمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة