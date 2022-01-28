توفير 3748 فرصة عمل.. حصاد وزارة القوى العاملة في أسبوع

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير الجاري- وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي:

أعلن وزير القوى العاملة عن 3748 فرصة عمل برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه، وذلك من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 3248 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 81 شركة ومصنع قطاع خاص في 18 محافظة لشغلها خلال شهر يناير الجاري .

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من ديسمبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 500 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 3748 فرصة عمل.

وأشار الوزير ، إلى أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وفي ذات السياق أعلن سعفان، فتح باب قبول طلبات 55 فرصة عمل برواتب تصل إلي 5000 جنيه، فضلا عن توفير تأمين اجتماعي وطبي بمستشفيات خاصة وحكومية ، وحوافز إنتاج، من 23 يناير 2022 وحتى 22 فبراير المقبل ، وذلك بمديرية القوي العاملة بالوادي الجديد في مركز الخارجة والداخلة، والفرافرة، وبلاط.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تم توفيرها للشباب من الجنسين في شركة مصر لتأمينات الحياه ، في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد: إن الوظائف المطلوبة هي: 44 مسئول تأمين ، و11 مسئول تأمين أول ، في مركز الخارجة، والداخلة والفرافرة، وبلاط.

وأوضح مدير المديرية أنه على الراغبين في التقدم إحضار صورة من : (شهادة الميلاد ، وشهادة المؤهل، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث إن وجدت) والتوجه لجميع مكاتب العمل في مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط .

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط لمواجهة انتشار فيروس كورونا المتحور "أوميكرون"، والالتزام بارتداء الكمامات والحصول علي اللقاحات لضمان سلامة جميع العاملين بالوزارة والمواطنين متلقي الخدمة .

وشدد وزير القوي العاملة علي ضرورة توفير المطهرات، والاهتمام بالتطهير والتعقيم اليومي لجميع أدوار الوزارة ، ومديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة .

ويتابع الوزير إجراءات التعقيم والتطهير والرش لجميع إدوار وغرف الوزارة كل 24 ساعة، فضلا عن جميع المركبات التى تقل العاملين إلى ديوان عام الوزارة يوميا منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

وأصدر الوزير تعليمات لجميع إدارات الوزارة بضرورة التباعد بين العاملين، ومنع الازدحام مع التوسع في استخدام التحول الرقمي لتقديم خدمات القوي العاملة للمواطنين من أجل تقليل الحركة والانتقال.

كما أصدر تعليمات لإدارة الأمن بديوان عام الوزارة بعدم دخول أي مواطن لطلب الخدمة دون أن يكون مرتديا للكمامة، وتم إرسال تعليمات بهذا الخصوص لمديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة لتنفيذ هذه التعليمات بشكل إجباري وسيتم تنفيذ العقوبات لغير الملتزمين.

وتضمنت التعليمات التأكد من حصول العاملين ومتلقي الخدمة على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة في بداية كل أسبوع بسلبية التحليل PCR ولم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام، وإلا يعتبر متغيبا عن العمل.

وعلى جانب أخر أعلن الوزير ، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يقوم بدوره المهم في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ومعاونة مختلف المنشآت داخل وخارج الدولة المصرية لدراسة المشاكل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة وحماية مقومات عناصر الإنتاج البشرية والمادية.

وفي هذا السياق كشف الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، عن أن المركز قام خلال العام المنصرم 2021 بتدريب 5007 متدرباً من خلال تنفيذ 275 برنامجاً تدريبياً داخل مقر المركز، وداخل الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، وشملت البرامج التدريبية متخصصة ونوعية في المجالات المختلفة للسلامة والصحة المهنية.

\وقال وكيل أول الوزارة : إن المركز قدم خدماته خلال نفس الفترة لـ 146 منشأة حكومية وخاصة في مختلف القطاعات، وشملت هذه الخدمات: القياسات البيئية الفيزيائية، والهندسية، والتحاليل الطبية، وتحاليل مياه الصرف الصناعي والصحي.

وتابع سعفان، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات والتدريب بالوحدات المتنقلة، في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها الوزارة ،حيث تم الانتهاء من اختبار دورة التفصيل والخياطة الثالثة بقرية دفنو بمركز اطسا بالفيوم وذلك لـ 10 متدربات وذلك على مدار ثلاثة أيام .

وقال وزير القوي العاملة : إنه يتم نقل هذه الوحدات كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى على مستوى الـ27 محافظة، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات؛ بهدف الوصول لكل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

ومن جانبها أشارت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم إلى أنه جاري نقل الوحدة المتنقلة إلى قرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق ووضعها داخل الوحدة المحلية بالقرية لتأمينها والحفاظ عليها والإعلان عن بدء الدورات التدريبية داخل الوحدة على مهن تركيبات الكهرباء، والسباكة، والتفصيل والخياطة .

وأضافت مدير المديرية أنه سيتم تلقى طلبات الراغبين فى التدريب بديوان الوحدة المحلية بقرية الشواشنة اعتبارا من أول فبراير المقبل ولمدة ثلاثة شهور مدة بقاء الوحدة المتنقلة بالقرية.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة بتدريب 37 من مسئولي السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة والإدارات الطبية والمستشفيات التابعة بالمحافظة، بحضور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وقال علي حامد الزقم مدير المديرية :إن هذا التدريب يأتي انطلاقاً من دور وزارة القوى العاملة في تفعيل مهام السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة على مستوى الجمهورية للوصول إلي بيئة عمل آمنة ومن أجل تطبيق كافة اشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية التي تحافظ على العمال وأصحاب الأعمال والمقار الموجودة.

وأشار مدير المديرية إلي أن سلامة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وسلامة العاملين بها ومتلقي الخدمة يعد ركيزة أساسية لنجاح وتقييم الأداء بالمنظومة الصحية، مشددا على أهمية تفعيل دور جهاز السلامة والصحة المهنية بكافة المنشآت الصحية.

وبدأت مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا في إجراء اختبارات التوجيه المهني لـ ٣٠ شاباً على مهنة التركيبات الكهربائية بمركز التدريب المهني بقفط، التابع للمديرية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، WFP وشركة "قدرة" للحلول التكنولوجية والتعليم، في إطار المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك" .

ومن المقرر أن تطلق المديرية دورات التدريب المهني على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية لـ ٤٥ شاباً وفتاة، اعتبارا من ٣١ يناير الجاري، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، وتحت رعاية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

وأكد حسام طلبة مدير المديرية، إنه تم استقبال الشباب راغبي التدريب بورشة التركيبات الكهربائية تحت إشراف محمد علي محمود وكيل المديرية، وعبد الحميد غزالي مدير مركز التدريب المهني بقفط، بحضور أحمد شكل مسئول التدريب بالمديرية، وأحمد حسين أخصائي التوجيه المهني بمركز التدريب، والسادة ممثلي شركة قدرة للتنمية.

وعقد الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج اجتماعا مع مسؤولي صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمكاتب العمل ووحدة الصندوق بالمديرية لمتابعة استيفاء مستحقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال من المنشآت .

أكد مدير المديرية خلال الاجتماع ضرورة التزام كافة المنشأت التي يعمل بها ثلاثين عاملا فأكثر والتي تبلغ بسوهاج 105 منشآت بالالتزام بسداد حصة الصندوق وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، مع ضرورة توعية المسئولين بالمنشأة على الإلتزام بالسداد شهرياً بحد أقصى منتصف الشهر التالي تجنباً لتوقيع غرامات تساوي نصف المبالغ التي لم تسدد وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون .

وأعلنت مني الأطروش وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط، أنه في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبادرة وزارة القوي العاملة "مهنتك مستقبلك" تقوم المديرية بتنفيذ دورات تدريبية مجانية على الحرف والمهن المختلفة للتأهيل لسوق العمل لشباب وفتيات قرى مبادرة "حياة كريمة" وتشمل الخياطة والتفصيل، والسباكة المنزلية والكهرباء لشباب وفتيات قري مركز كفر سعد ، وذلك من خلال الوحدة المتنقلة للتدريب، وذلك للتيسير على شباب وفتيات المركز التقدم للدورات التدريبية مساعدتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال توفير التمويل اللازم لهم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت وكيل الوزارة إلي أن المتدربين يحصلون على شهادة معتمدة من مديرية القوي العاملة اجتياز الدورة التدريبية ، فضلا عن أن نجاح المتدرب في الدورة التدريبية يعد تمهيدا ومؤشرات النجاح في اختبارات قياس مستوي المهارة ومنح ترخيص مزاولة الحرفة.

كما وقعت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، والمعهد العالي للصحة بجامعة الإسكندرية، أول بروتوكول من نوعه بالمحافظة للتعاون في مجال التدريب على إحدى المهن المستحدثة والمطلوبة حاليا بشدة في سوق العمل، وهي مهنة "جليس المسن" والتي يتم التدريب عليها لأول مرة أكاديميا بالتعاون بين القوى العاملة والمعهد العالي للصحة بجامعة الإسكندرية.

وقع البروتوكول ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، والدكتورة هبة القاضي عميد المعهد العالي للصحة بجامعة الإسكندرية.

وأشار مدير المديرية إلى أن البروتوكول يقضي بتدريب 20 متدربا شهريا مجانا بمراكز التدريب التابعة لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وذلك من خلال برنامج تدريبي متطور يعده نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للصحة، ويشتمل على محاضرات نظرية، فضلا عن تدريب عملي بإجمالي 50 ساعة تدريبية معتمدة متضمنة التقييم النهائي للبرنامج يمنح بعدها المتدرب شهادة اجتياز البرنامج التدريبي معتمدة من المديرية،

وجامعة الإسكندريه، فضلا عن حصوله على تصريح بمزاولة المهنة، طبقا لتوجيهات وزير القوى العامله محمد سعفان بفتح مجالات متعددة للتدريب والتأهيل لكافة الفئات وفتح أسواق جديدة للعمالة المدربة.

وقال مدير المديرية : إن البروتوكول يأتي في إطار قيام وزارة القوي العاملة بتطوير رؤية ومفهوم التدريب التحويلي وخلق فرص عمل جديدة خاصة من المهن المستحدثة التي يحتاجها سوق العمل، وذلك من خلال دعم الجهود التي تتبناها الدولة المصرية وتبذلها الوزارة في مجال مكافحة البطالة.ونظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية والتدريب المهني، وذلك بشركة بورسعيد للصناعات الكهربائية (أفينا) حضرها نحو 50 من العاملين بالشركة ، في إطار دور الوزارة في نشر الوعي لحفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية والحفاظ علي العامل المصرى وتوعيته بحقوقه وواجباته والتأكيد علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للوصول لمناخ عمل مستقر، وذلك بحضور عبده شعبان رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضح السيد السنجابي مدير المديرية الدور المهم لمراكز التدريب المهني في تدريب وتوفير فرص عمل للشباب وإتاحة الفرصة لاكتساب مهارات جديدة تؤهلهم لدخول سوق العمل ، فضلا عن دور السلامة والصحة المهنية في الحد من مخاطر بيئة العمل للحفاظ علي صحة وسلامة العامل المصرى.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 17604 شاب منهم 163 " قادرون باختلاف" في 6 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات القاهرة والجيزة والغربية وبني سويف والفيوم والمنيا، بلغت 4 ملايين جنيه ، والتفتيش على 5764 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 14 ألف و532 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لعامل.

كما شمل حصاد الأسبوع نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، بتحويل القائمة الـ 66 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 18 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 44 ألفاً و 386 دولاراً ،أى ما يعادل 695 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وتلقى الوزير ، تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى، أشار إلي أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني أصدرت تعليمات تقضي بإعفاء كافة طلبات الإقامات المنتهية الصلاحية من 17 أكتوبر 2019 حتي 31 مارس 2022 ضمنا من رسوم التأخير.

كما تلقى الوزير، تقريرًا عاجلاً من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية فى جدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية من خلال غرفة عمليات للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصًا بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح ، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد أنه إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليًا من دون رسوم أو مقابل مالى إلى 31 يناير الجاري.

وأشار الملحق العمالى وليد عبدالرزاق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، إلى أن المديرية العامة للجوازات شددت على أن العمل يجري على التمديد آلياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، ولا يتطلب مراجعة إدارات الجوازات.

وقال الملحق العمالي بجدة : إن "الجوازات السعودية" أفادت بأنه سيتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، إلى 31 يناير الجاري، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعات لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها، كما سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج السعودية، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي كورونا فيها، ليكون إلى التاريخ أعلاه.

وأوضح أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60، و90، و 120 يوما)، تكون صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر، أما إذا كانت محددة بالأيام أو "عودة قبل..." فتحسب من تاريخ الإصدار.

كما تلقى سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح ، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات بدأت تطبيق منظومة متكاملة تستهدف التأكد من وجود اشتراطات الصحة والسلامة في سكن العمال، في وقت أنشأت فيه الوزارة نظاما إلكترونيا يسمى "نظام السكن العمالي" الذي يعتبر نظاما متكاملا ومترابطة بين ملاك المساكن العمالية وأصحاب العمل.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن إدارة الصحة والسلامة المهنية بالوزارة تراقب بشكل دوري مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الخاصة بالمساكن العمالية بالتوازي مع تنفيذ برامج لتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بتلك الاشتراطات، الأمر الذي يسهم في إيجاد بيئة عمل خالية من المخاطر، وذلك تنفيذا لسياسات حكومة دولة الإمارات ذات الصلة.

كما تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح ، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يؤكد أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات دعت منشآت القطاع الخاص إلى ضرورة الالتزام بسداد أجور العاملين لديها من خلال "نظام حماية الأجور" وفي المواعيد المقررة.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن وزارة الموارد ألزمت المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها مؤكده أن ذلك من شأنه تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفيها ويسهم إلى حد كبير في زيادة إنتاجية العامل لا سيما في ضوء حصوله على أجره في الموعد والقدر المحدد.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين أصحاب العمل والعمال ترتكز على التراضي والشفافية وفقاً للعقود المبرمة بينهم والتي يأتي في مقدمتها حق العامل في الحصول على أجره نظير التزامه بأداء مهامه الوظيفية وهو الأمر الذي يعزز من الممارسات القانونية في سوق العمل بالدولة.

وتلقى أيضا وزير القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي ، إن التقرير أوضح أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أصدرت تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن منح المرونة للعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل في الحكومة الاتحادية أثناء تطبيق نظام العمل عن بعد في هذا اليوم.

وأصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب أسرة المواطن "عماد.م.أ.ال. المتوفي في مدينة روما الذى كان يعمل بالعاصمة الإيطالية والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية لمعرفة مدى استحقاقه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو تحرك على الفور بالتنسيق مع القسم القنصلي والتواصل مع السفارة المصرية بروما للحصول علي بعض البيانات الضرورية للمواطن المذكور ، ووسيلة الاتصال بشقيقه المتواجد بذات المدينة ، لبحث مدى مستحقاته التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس" ومساعدة الورثة الشرعيين في الحصول عليها.

وأفاد الملحق العمالي ، أنه تبين بالبحث فى الملف التأميني للمواطن المتوفي أنه لم يكن منتظما في سداد الأقساط التأمينية المقررة، لذا أفادت الهيئة بعدم استحقاق الورثة للمعاش.

وقال الدكتور محمود حمزاوي في تقريره للوزير: إنه تم إعادة التواصل مرة أخرى مع الهيئة لبحث مدى إمكانية تقدم الورثة الشرعيين بطلب للحصول على تعويض المرة الواحدة (TANTUM)، أفادت بجواز ذلك مع تقديم بعض المستندات ، وعليه تم الاتصال هاتفيا بالمواطن عزت محمد أبو المعاطى شقيق المتوفي المقيم بروما لاخطاره بذلك، وإرشاده إلى الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تعويض الدفعة الواحدة من هيئة التأمينات الايطالية ، وجاري المتابعة مع الورثة ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم.

وأعلن سعفان ، أنه في إطار متابعة أحوال ومستحقات عائلة المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا- المنكوبة التي تعرضت لحادث مروري في أثناء سفرهم من الرياض إلي مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة ، فقد بلغت مستحقات الورثة المالية 255 ألف ريال ، أي ما يعادل مليون جنيه مصري تقربيا، وسيتم تحويلها إلي ورثته في مصر ، فضلا عن باقي مستحقات المتوفي من شركة التأمين بعد صدور إعلام الوراثة.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير تلقي تقريرا بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض في إطار تعليمات الوزير بمتابعة أحوال العائلة المصرية المنكوبة التي لقي 4 مصريين من أسرة واحدة مصرعهم فى حادث مرور مروع بالرياض بالسعودية في ديسمبر الماضي ، والأسرة مكونة من أب وأم وخمسة أبناء ، ويتم بشكل مستمر متابعة أحوال الأطفال المصابين والمتواجدين حالياً بمستشفى السعودي الألماني بالرياض وهم:أحمد عبدالسلام مبروك ١٤سنة، والطفله رغد عبدالسلام مبروك ٩سنوات.

وكشف المتحدث الرسمي عن أن أعضاء مكتب التمثيل العمالي بالرياض قاموا بزيارة الأطفال المصابين بالمستشفى للوقوف على حالتهم ، حيث أفاد الأطباء بتحسن حالتهم الصحية بشكل كبير وخروجهم من العناية المركزة واستعادة الوعي بشكل كبير وخضوعهم للعلاج التأهيلي، كما تم تسكينهم في غرفة واحدة .

وأشاد مرافقواً الأطفال المصابين بالمتابعة المستمرة منذ بداية الحادث من قبل السفارة المصرية ، والقنصلية العامة بالرياض، ووزير القوي العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها بالخارج.

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