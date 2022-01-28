الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

17 ألفًا و631 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى طوكيو

اليابان
اليابان

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الجمعة 17 ألفًا و631 حالة إصابة بفيروس كورونا،  بارتفاع بواقع 1093 حالة مقارنة بأمس الخميس، وبارتفاع بواقع 6839 حالة  مقارنة بيوم الجمعة الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليوم، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، و يتلقون العلاج في المستشفيات في طوكيو بلغ 20 مريضا، بارتفاع بواقع شخصين عن أمس الخميس، طبقا لمسئولين بقطاع الصحة. 

كانت وكالة "كيودو" للأنباء قد ذكرت أنه اعتبارا من أمس الخميس وحتى 20  فبراير المقبل، ستفرض شبه حالة الطوارئ من أجل تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية، والحيلولة دون حدوث نقص في العمالة الأساسية نتيجة زيادة الإصابات ومخالطة المصابين.

حكومة العاصمة اليابانية طوكيو فيروس كورونا اليابان

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