389 وفاة و156 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إيطاليا

سجلت إيطاليا 156 ألفا و40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 389 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة.

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في إيطاليا كانت يوم 18 يناير الجاري، وبلغت 228 ألفا و123 شخصا، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 3 ديسمبر 2020 وبلغت 993 حالة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى عشرة ملايين و539 ألفا و601 إصابة، والوفيات إلى 145 ألفا و159 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، اليوم، أيضا أنه تم إعطاء 126 مليونا و38 ألفا و452 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.