خلال 24 ساعة.. رفع 51 سيارة ودراجة نارية متهالكة فى المحافظات

نجحت جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة في رفع 51 سيارة ودراجة نارية متهالكة، من الشوارع والميادين، بمختلف محافظات الجمهورية، لإعادة المظهر الحضاري، وتم تحرير المحاضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد شنت حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق، أسفرت الحملات عن تحرير 2303 مخالفات لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

جدير بالذكر، أن الإدارة العامة للمرور، قد شنت عدة حملات مرورية، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور، على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 5592 مخالفة مرورية متنوعة، شملت المخالفات المضبوطة 1684 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 173 مخالفة السير بدون تراخيص، 58 مخالفات موقف عشوائي، 3 مخالفات لشروط التراخيص.