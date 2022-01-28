57563 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

سجلت إسرائيل 57563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكذلك، ارتفع عدد الحالات الحرجة جراء الإصابة بفيروس كورونا لدى إسرائيل إلى 946 حالة، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وقالت التقدير الإسرائيلية إن متحور أوميكرون - من فيروس كورونا - تسبب في ارتفاع عدد المصابين والحالات الحرجة خلال شهر يناير الجاري.

وأوضحت أن 47.5% من المصابين بكورونا منذ انتشار متحور أوميكرون، أي نحو 1.2 مليون فرد، تم تشخيصهم خلال شهر يناير الجاري، وكذلك ارتفع عدد الحالات الخطيرة.