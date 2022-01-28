الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

57563 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل

سجلت إسرائيل 57563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكذلك، ارتفع عدد الحالات الحرجة جراء الإصابة بفيروس كورونا لدى إسرائيل إلى 946 حالة، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وقالت التقدير الإسرائيلية إن متحور أوميكرون - من فيروس كورونا - تسبب في ارتفاع عدد المصابين والحالات الحرجة خلال شهر يناير الجاري. 

وأوضحت أن 47.5% من المصابين بكورونا منذ انتشار متحور أوميكرون، أي نحو 1.2 مليون فرد، تم تشخيصهم خلال شهر يناير الجاري، وكذلك ارتفع عدد الحالات الخطيرة. 

كورونا إسرائيل أوميكرون فيروس كورونا حالات حرجة معدل الاصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

البرودة مستمرة رغم توديع «هبة» مصر.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 28-1-2022

وزير الرى: التحذير المبكر من الأمطار أدى لتلافى آثارها السلبية

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى الجيزة

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى واقعة التحرش بالفنانة كارولين عزمى

تداول 763 طن بضائع و403 شاحنات و381 ملاكى بموانئ البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

د هند جاد

تحيا مصر.. الدرس رقم 1 فى الدولة الجديدة

خالد عكاشة

الرئيس الإيرانى فى روسيا الكواليس والطموحات الكبيرة

صفوت البياضي

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ليس آخر متغير

مؤمن المحمدي

أحمد عقل

صور

عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

ندوة مصطفى الفقي في معرض القاهرة للكتاب 2022

شخصيات عامة ورموز الصحافة والإعلام فى جنازة الكاتب الصحفى ياسر رزق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

57563 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

وزير إسرائيلى سابق يقرّ بذنبه بمساعدة معلّمة متّهمة بالاعتداء جنسياً على قاصرات

إسرائيل: سنواصل استراتيجيتنا ضد إيران رغم محادثات فيينا