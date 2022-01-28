إصابة شخصين باختناق بسبب نيران التدفئة بأسيوط

تسببت نيران التدفئة، اليوم الجمعة، في إصابة شخصين بحالات اختناق بمركز البداري في أسيوط، وتم نقلهما إلى مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البدراي يفيد بورود بلاغ من النجدة بالحادث ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف والإطفاء، وتبيَّن من المعاينة إصابة "عبدالمنعم.ع.س" 65 سنة، و"شادية.ع.ح" 45 سنة، نتيجة اختناق أثناء التدفئة بواسطة الأخشاب داخل المنزل بقرية عرب مطير مركز البداري.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم.