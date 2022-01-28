الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة حادث الطريق الأوسطى

حادث الطريق الأوسطي
حادث الطريق الأوسطي

قررت النيابة العامة اليوم الجمعة، تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة حادث الطريق الأوسطي بمنطقة 15 مايو، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 10 أشخاص وإعداد تقرير لكشف أسباب الحادث.

وكلفت النيابة أيضا الأجهزة الأمنية بإعداد تحرياتها في الواقعة، على أن يتم الاستماع إلى أقوال المصابين في الحادث بعد تحسن حالتهم الصحية.

ولقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي بنطاق جنوب القاهرة، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انقلاب سيارة إصابة 10 أشخاص الحركة المرورية الأجهزة الأمنية الطريق الدائري انقلاب سيارة ميكروباص

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