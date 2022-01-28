فارس بيرسم المشاهير بالتراب: نفسي أقابل دنيا وإيمي لأهديهما صورة سمير غانم (فيديو)

يرسم صور المشاهير والفنانين على كل شكل ولون باستخدام التراب على الورق داخل منزله، أو أثناء سفره الى محل عمل، وعندما تقترب من الصورة تندهش من روعتها و جمالها ودقة تفاصيل وملامح الشخص كأنه يقف أمامك، لا تستطيع أن تفرق بين الصور والحقيقة، هو الشاب الفنان فارس زكريا أحمد، صاحب الـ 22 عامًا ابن مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، وهو ما أثار إعجاب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على «فيسبوك».

مراسل الدستور وفارس زكريا

و قدمت "الدستور" بثا مباشراً مع فارس، والذي بمجرد أن تدخل إلى منزله تجد العجب العجاب، صور لفنانين ومشاهير تزين منزله رسمها على الورق باستخدام التراب أثارت إعجاب الجميع لشدة جمالها وإخراجها فى صورة جميلة.

- بدأ الرسم منذ الطفولة وأول من استخدم التراب

يقول فارس إنه بدأ رحلته مع الرسم منذ أن كان فى المرحلة الابتدائية حيث بدأ بالرسم بالرصاص والألوان حتى للرسم بالشاي قبل أن يتطور رسمه إلى استخدام التراب، ليكون أول من استخدمه فى الرسم ولتكون فكره جديدة فلكل رسمه حكاية وقصه ويمكن أن تحتفظ بالرسمة بعد تثبيتها فى برواز لسنوات عديدة

وأوضح الفنان الشاب أن الرسم بالتراب فكرته صعبة جداً لأن التراب دائماً يكون ناعما لذلك يصعب استخدامه عند تحديد كل شيء فى الصورة ولابد من الهدوء لكى تخرج الصورة فى أفضل شكل، مؤكداً أنه رسم عددا من الشخصيات ومنهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفنان الراحل سمير غانم بعد رحيله متمنياً مقابلة ابنتيه دنيا وايمي سمير غانم ليديهما صور الفنان الراحل تقديراً لمشواره الفني ولما قدمه خلال مسيرته فى الفن وأخذت منى وقت لكى تخرج بصورة جميلة، والفنانة حنان ترك، والدكتور الراحل إبراهيم الفقي، والفنان حماده هلال وغيرهم من الفنانين والمشاهير.

- "الرسمة بتاخد مني من 6 لـ 12 ساعة غير متواصلة"

وأكد فارس زكريا أن الوقت لإخراج الرسمة يختلف من رسمة إلى أخري فهناك رسمات تخرج فى صورتها الجميلة بعد 6 ساعات والبعض الآخر بعد 12 ساعة غير متواصلة، مشيراً إلى أن هناك اختلاف كبير بين الرسم بالألوان، والرصاص، والفحم، والشاي، والتراب فكل رسمه تحتاج إلى وقت معين لتخرج فى أبهى صورها، مؤكداً أن أحلامه الفترة القادمة أن يكون الرسم مهنته لمصدر رزقه وأن يكتشفه أحد لاستكمال مسيرته فى الرسم.