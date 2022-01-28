الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كسر في الجمجمة».. نجاة طفل من الموت صدمه «تروسيكل» بسوهاج

اسعاف
اسعاف

شهد مركز جهينة غربي محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، إصابة طفل بنزيف داخلي وكسر بالجمجمة نتيجة اصطدام دراجة نارية به، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 و تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من المدعو "م أ م" 30 عامًا، سائق، ويقيم دائرة مركز جهينة.

بأنه أثناء لهو نجل شقيقه الطفل "ي. ي. أ" 9 أعوام، تلميذ، أمام منزله اصطدمت به دراجة نارية "تروسيكل" قيادة المدعو "م. ص. أ"، 17 عامًا، طالب، ويقيم دائرة المركز مما أدى إلى إصابته باشتباه نزيف بالمخ، وكسر بالجمجمة، وكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي في حالة حرجة.

وبالانتقال وبسؤال قائد "التروسيكل" أفاد بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور ولم يتمكن من مفاداته ما أدى إلى اصطدامه به.

مساعد وزير الداخلية محافظة سوهاج اصابة طفل مدير امن سوهاج وزير الداخلية تروسيكل لنيابة العامة مستشفى سوهاج الجامعى

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