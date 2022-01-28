الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«برقم الجلوس».. نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2022

طلاب
طلاب

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول من الكلمات التي زاد حدة البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك قبل انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021-2022، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على درجات الطلاب في الامتحانات المنعقدة حاليا.

 

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول

عقب انتهاء امتحانات طلاب 5 ابتدائي للفصل الدراسي الأول يترقب الطلاب وأولياء أمورهم موعد عقد إعلان النتيجة ويمكن الاستعلام عنها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة المقيم فيما الطالب وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم من خلال هذا الرابط https://www.cairogovresults.com/Results/DifferentStages .
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن درجات الطالب.
  • تحديد الفصل الدراسي والصف المقيد به الطالب.
  • كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحان.
  • الضغط على زر الاستعلام.
  • ظهور كافة درجات الطالب الراغب في الاستعلام عنها بالتفصيل.

موعد الإعلان عن نتيجة 5 ابتدائي 2022

يتم الإعلان عن نتيجة طلاب 5 ابتدائي إلكترونيا عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قبيل بدء الفصل الدراسي الثاني أو خلال الأسبوع الأول والذي يبدأ يوم السبت الموافق 19 فبراير المقبل، وذلك عقب اعتماد النتيجة من القيادات المسئولة عن سير الامتحانات في المديرية يأتي ذلك ضمن خطة الدولة بتقديم كافة الخدمات للمواطنين عبر الشبكة العنكبوتية لضمان تسهيل الإجراءات والتعاملات اليومية.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء الفصل الدراسي الثاني في موعده المحدد له خلال الخريطة الزمنية للعام الدراسي نافية، بذلك كافة الشائعات التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار عدوى أوميكرون وفقا لتقارير وزارة الصحة اليومية.

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موعد اجازة نصف العام الدراسي 2021-2022

قبل انطلاق إجازة نصف العام الدراسي 2022 في 3 فبراير المقبل زادت تساؤلات أولياء الأمور عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول وكيفية الحصول عليها ليقضي الطلاب الإجازة في حالة من الطمأنينة عقب التوتر الذي تعرضوا له طوال أيام الدراسة في الفصل الأول الذي وصلت أيامه إلى 93 يومًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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