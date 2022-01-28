صحيفة «الخليج» تُؤكد أهمية زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى الإمارات

قالت صحيفة (الخليج) الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأبوظبي، أكدت ضرورة اتخاذ مواقف حازمة ضد كل قوى الإرهاب والتطرف.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها بعنوان "العالم في صف الإمارات" - إلى أن القمة التي جمعت الرئيس السيسي، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي وعهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تؤكد أن التضامن العربي والدولي مع دولة الإمارات لا يتوقف بعد الاعتداءات الجبانة التي تعرضت لها من قبل جماعة الحوثي الإرهابية، فمنذ حدوث ذلك العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف منشآت مدنية، وأسفر عن ضحايا مدنيين، هب المجتمع الدولي مشرقا ومغربا، حكومات وهيئات ومنظمات، يدين ويستنكر، ومازالت البيانات والاتصالات تتوالى لتؤكد إجماعا عالميا منقطع النظير على الوقوف في صف الإمارات وحقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها.

وشددت صحيفة “الخليج” - في ختام افتتاحيتها - على أنه بعد الجريمة الحوثية حققت الإمارات مكاسب عديدة، أهمها أن العالم كله يقف في صفها ويدعمها، ويبارك سياساتها، وكل تلك المواقف تم بناؤها على حقيقة أن الإمارات دولة تؤمن بالسلام والأمن، وتعمل من أجل الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه، تقف بقوة، ضد كل قوى الشر والإرهاب، ولا تتوانى عن تقديم التضحيات في سبيل أبنائها والمقيمين على أرضها، والإنسانية جمعاء.