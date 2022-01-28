الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك تسجل رقمًا قياسيًا بإصابات كورونا

المكسيك
المكسيك

أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في آخر 24 ساعة، وذلك بتسجيلها 49 ألفا و150 إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي - أن إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع بذلك إلى 4 ملايين و 828 ألفا و446 إصابة، فيما تم تسجيل 495 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 304 آلاف و803 وفيات.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، بأن البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بتسجيلها 50 ألفًا و373 إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة- في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي- أن إجمالي عدد المصابين بالجائحة في البلاد ارتفع بذلك إلى 4 ملايين و545 ألفًا و683 إصابة، فيما تم تسجيل 278 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 302 ألف و390 وفاة.

ولفتت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 342 مليونا و596 ألفا و24 إصابة.

وذكرت الجامعة- في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة- أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و574 ألفا و351 وفاة.

فيروس كورونا كوفيد حصيلة الإصابات أوميكرون الفيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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