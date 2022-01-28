الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«بالاسم ورقم الجلوس»..

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022.. الرابط والخطوات

طلاب
طلاب

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 من الكلمات البحثية التي تصدرت القائمة البحثية خلال الساعات القليلة الماضية عبر محرك البحث العالمي جوجل تزامنًا مع انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2021-2022.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد إعلان النتيجة ورابط وخطوات الحصول عليها إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

يخضع حاليا جميع أوراق إجابة طلاب 1 إعدادي إلى أعمال الكنترول من تصحيح ورصد درجات ومراجعة كشوف، وذلك قبل اعتمادها رسميا تمهيدا لإعلانها خلال الأيام الأولى من الفصل الدراسي الثاني على الطلاب.

وكانت الامتحانات قد بدأت يوم السبت الموافق 15 يناير 2022 وانتهت في 23 من نفس العام لجميع طلاب المدارس العام واللغات وسط لجان مدرسية معقمة جيدا وفقا للخطة الوقائية التي اعتمدها قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان سلامة الطلاب من خطر انتشار عدوى كورونا ومتحوره أوميكرون.

فيما تم امتحان المواد العلمية والأنشطة التربوية للطلاب حسب ظروف كل إدارة تعليمية بمحافظة الإقامة.

رابط وخطوات الحصول على نتائج طلاب 1 إعدادي 

يستطيع طلاب الصف الأول بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي الإعدادية الحصول على نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا اللينك http://www.cairogovresults.com/Results/DifferentStages .
  • اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • تحديد الصف والفصل الدراسي.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة.
  • تسجيل اسم المدرسة والإدارة التعليمية.
  • الضغط على كلمة الاستعلام.
  • ظهور كافة درجات الطالب في كل المواد بالتفصيل.

وكانت قد خضعت جميع الامتحانات إلى الخطة التي تبنتها الوزارة من اختبار مدى استيعاب الطالب للمعلومات الواردة في المواد الدراسية وليس حفظها وتلقينها كما في الماضي.

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موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2021-2022

تعلن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 خلال الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ يوم 19 فبراير المقبل ويستمر قرابة 34 أسبوعا حيث تبدأ امتحانات نهاية العام في 11 يونيو 2022، ونفت الوزارة كافة الشائعات التي ترددت عن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بسبب ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا وفقا لقرارات وزارة الصحة اليومية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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