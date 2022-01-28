الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسجيل 68285 ألف إصابة و36 وفاة جديدة بكورونا فى بلجيكا

بلجيكا
بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، تسجيل 68285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الجائحة إلى 3 ملايين و7 آلاف و724 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، وفق ما أوردته صحيفة (بروكسل تايمز)، اليوم الجمعة، أن حصيلة الوفيات بلغت 28 ألفا و938 وفاة بعد أن سجلت أمس 36 وفاة جديدة.
وأشارت الوزارة إلى أن حالات التعافي في البلاد ارتفعت إلى مليونين و23 ألفا و969 متعافيا منذ بدء الجائحة في البلاد.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الوضع ما زال في إقليم شرق المتوسط حرجًا، حيث إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بكورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، عبر "الفيديوكونفرانس" حول مستجدات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، واللقاحات والتحورات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا.

وتابع أن المنظمة ترسل الإرشادات وتحديث توصياتها بانتظام، موضحا أنه يتطلب انهاء الجائحة من المجتمع بأسره، وشهدنا استجابة جيدة فى بعض الدول، من خلال تتبع الفيروس والحرص على اللقاحات حيث يمثل عبئا على بعض الدول، كما يعد الالتزام بالتدابير الاحترازية أمر بالغ الأهمية، وعلينا جميعا أن نؤدى دورا الى حماية الجميع واحتواء الجائحة ، ولابد من تقاسم الموارد للبلدان التي ليس لديها إمكانيات، وبينما نرى زيادة في عدد الإصابات فلابد من احتواء الأزمة.

وأضاف المنظري، أن “أوميكرون”، يسبب جميع أشكال المرض سواء كانت العدوى بسيطة أو خطيرة تسبب وفاة .

وأشار إلى أنه بالتزامن مع تزايد الإصابات ما زال متحور “أوميكرون” هو المسيطر، مشيراً إلى أنه لن يكون التحور الأخير للفيروس.

البلجيك كورونا فيروس الجائحة تفشي الجائحة

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وائل لطفي

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