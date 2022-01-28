اليوم.. عمر كمال يحيي حفلا غنائيا في السعودية

يستعد المطرب عمر كمال لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم الجمعة وسط جمهوره السعودي بالمملكة العربية السعودية.

ووصل عمر كمال، الخميس، إلى المملكة العربية السعودية. وانتهى مساء أمس من البروفات النهائية للحفل والتي أعد فيها برنامجا قويا من الأغنيات الشعبية التي يتفاعل معها الجمهور السعودي ومنها "بنت الجيران" و"أبويا"، و"ضيعنا" و"بحر المجرة" و"إنتي قلبي"، و"بحبك" وغيرها من الأغنيات.

جولات عمر كمال الغنائية

وأحيا عمر كمال خلال الفترة الماضية العديد من الحفلات الغنائية في عدد من الدول، حيث قام بعمل جولة غنائية خلال الفترة الأخيرة فى السعودية والعراق وتونس وإسبانيا والأردن وتركيا.