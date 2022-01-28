«الزراعة» تنتهى من تكويد 1400 مزرعة تصديرية

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي تكويد المزارع المخصصة لتصدير الحاصلات الزراعية على مستوى الجمهورية .

وقال تقرير للوزارة، إن الحجر الزراعي قد انتهى من تكويد المزارع التصديرية بعدد 1400 مزرعة حتى الآن موضحة استمرار الحجر في عمليات فحص الطلبات المقدمة له وإرسال لجان الفحص اللازمة بهدف الانتهاء من تكويد المزارع التصديرية.

وأضاف التقرير إدارة الحجر الزراعي بوزارة الزراعة تواصل عملية تكويد المزارع التصديرية، موضحا أن هناك لجان من إدارة الحجر الزراعي تقوم بمراجعة الطلبات الخاصة بالمزارع ومعرفة مدى تطبيق كل مزرعة للاشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والشروط التي أقرتها الإدارة المركزية للحجر الزراعي في ضوء منظومة تكويد المزارع والمحطات التصديرية.



- مفتشو الحجر الزراعي يشرفون على المحطات التصديرية بناء على طلب من صاحب المحطة

وأوضح التقرير إن مفتشي الحجر الزراعي يشرفون على المحطات التصديرية بناء على طلب من صاحب المحطة يتقدم به للإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة.

و قال مفتشو الحجر الزراعي، إن عملهم يبدأ من بداية التأكد من شراء الخام “المحصول” من مزرعة مكودة أم لا، ويتم متابعة المنتج منذ بداية دخولها على الخط حتى يتم تعبئتها في “كراتين” التصدير والتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات التصديرية وفقا لشروط كل دولة مستوردة.

وأشار التقرير إلي إن إدارة خدمة المصدرين تقوم بحلقة الوصل بين الإدارة وبين صاحب المحطة، في عملية تشكيل اللجنة الدائمة المطلوبة للإشراف على المحطة خلال مدة 15 يوما ويتم تجديد الطلب كل 15 يوما بناء على طلب المحطة.