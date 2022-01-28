الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في إصابة 6 من أسرة واحدة في حريق بكفر الشيخ

اشتعال أنبوبة بوتاجاز
اشتعال أنبوبة بوتاجاز

تباشر النيابة العامة بكفر الشيخ التحقيق في واقعة، إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بحروق متفرقة، إثر اشتعال أنبوبة بوتاجاز بقرية الشخلوبة التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، وطلبت النيابة انتداب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق، وتحريات الأجهزة الأمنية.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت إشارة من مستشفى سيدي سالم  تفيد باستقبال 5 أشخاص مصابين بحروق متفرقة، وإصابة آخر باختناق، نتيجة نشوب حريق منزلي.

وتبين أن المصابين تترواح إصاباتهم ما بين حروق من الدرجة الثانية والثالثة، وحالة جرى تقديم الإسعافات الأولية لها عقب إصابتها باختناق، وغادر المستشفى عقب تلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

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