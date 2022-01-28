كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، أن كوريا الجنوبية سجلت رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد الإنتشار المتزايد للمتحور أوميكرون.



وسجلت البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 ألفا و 96 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 793 ألفا و582 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.



كما سجلت البلاد 24 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 6678 وفاة. وتراجع عدد الحالات الحرجة التي تخضع للعلاج بسبب الإصابة بكورونا إلى 316 حالة .



وحتى اليوم الجمعة، تلقى 35ر26 مليون شخص أو 4ر51% من سكان البلاد البالغ تعدادها 52 مليون نسمة جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما بلغ عدد من تم تطعيمهم بالكامل 93ر43 مليون شخص، أي نسبة 6ر85 % من سكان البلاد.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.