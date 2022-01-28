العثور على كوكايين سائل داخل ثمار جوز هند معدة للتصدير فى كولومبيا

عثر محققو مكافحة المخدرات في كولومبيا على كوكايين سائل داخل حوالي 20 ألف ثمرة جوز هند معدة للتصدير إلى أوروبا، وفقا لما أعلنه مكتب المدعي العام في بيان.



وذكر البيان أن 19780 ثمرة جوز هند معدة للتصدير كانت في حاوية بها 504 حقائب من القماش كان من المفترض أن تغادر ميناء كارتاخينا متجهة إلى جنوا.

وتبين خلال عملية تفتيش أنه تم استبدال ماء جوز الهند بكوكايين سائل.

وتعتبر كولومبيا مصدرا رئيس يا للكوكايين، متقدمة على بيرو وبوليفيا، واللتان يزرع فيهما نبات الكوكا أيضا. ويجري تهريب نسبة كبيرة منه إلى الولايات المتحدة.

ولم تسفر معاهدة سلام بين الحكومة ومقاتلي فارك الذين اعتمدوا على تهريب المخدرات عن تقليل تهريب المخدرات.

وعلى صعيد آخر، أظهرت دراسة بحثية من جامعة كولومبيا، أن الأطفال الذين يولدون في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، يعانون من تأخيرات طفيفة في المهارات الحركية والاجتماعية مقارنة بالأولاد الذين ولدوا قبل الوباء مباشرة.

وفاجأ التأخير الباحثين، الذين اعتقدوا أن إصابة الأم بفيروس كورونا، سيكون لها تأثير أكبر على نمو الطفل لأن أنواعًا أخرى من العدوى مرتبطة بنقص النمو العصبي، وفقًا لموقع “insider”.

وقال كبير الباحثين الدكتور داني دوميتريو، في بيان صحفي إن تأثير الوباء على مستويات التوتر لدى المرأة الحامل يمكن أن يساعد في تفسير التأخيرات، والتي ظهرت متحولات صغيرة في المتوسطات، وليس معدلات إجمالية أعلى، في بعض نتائج التنمية .

قال دوميتريو: "نريد من الآباء أن يعرفوا أن النتائج التي توصلت إليها دراستنا لا تعني بالضرورة أن هذا الجيل سيتضرر لاحقًا في الحياة، لا تزال هذه مرحلة نمو مبكرة للغاية ولديها الكثير من الفرص للتدخل ووضع هؤلاء الأطفال في مسار النمو الصحيح.

و نظر الباحثون في استبيانات من آباء 255 طفلاً، ولدوا في مستشفيين بمدينة نيويورك بين مارس وديسمبر 2020، و وجد الباحثون متوسط ​​درجات أقل في المهارات الحركية الإجمالية والغرامة ، فضلاً عن المهارات الاجتماعية ، مقارنة بـ 62 طفلاً في سن ستة أشهر ولدوا في نفس المستشفيات قبل الوباء.