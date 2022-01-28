الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: وحدات من قوات الإنزال الجوى تستعد للتوجه إلى أوروبا

قوات الإنزال الجوى
قوات الإنزال الجوى

أعلن البنتاجون أن بين القوات التي تستعد للتوجه إلى أوروبا "لتعزيز الجناح الشرقي" للناتو، وحدات من قوات الإنزال الجوي.

 

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له  أن القوات التي سيتم إرسالها إلى أوروبا تضم وحدات تابعة للفرقة 82 والفيلق 18 والفرقة 101 للإنزال الجوي.

 

وأضاف أن تلك القوات ستضم كذلك وحدات من الفرقة 4 مشاة، وأن البنتاغون لا يعتزم نشر القائمة الكاملة للقوات التي سيرسلها إلى أوروبا.

 

وأكد أن واشنطن لم تتخذ بعد القرار بشأن بدء انتشار القوات في أوروبا الشرقية.

 

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت عن وضع 8500 عسكري أمريكي في حالة التأهب استعدادا لإرسالهم إلى أوروبا "لتعزيز الجناح الشرقي" لحلف الناتو على خلفية التوتر حول أوكرانيا.

 

وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عددا من الوحدات العسكرية داخل الولايات المتحدة بأن عليها البقاء في حالة استعداد لإعادة الانتشار في أوروبا إذا ما طلب حلف شمال الأطلسي "ناتو" ذلك.

 

يأتي هذا في ظل تصاعد حدة التوترات مع روسيا بشأن حشد قواتها على حدود أوكرانيا.

 

وحسب شبكة “سي. بي. إس” الأمريكية، فإن معظم هذه الوحدات، وقوامها 8500 جندي ، قد يتم نشرها كجزء من قوات الرد السريع التابعة للحلف الغربي حال إعادة تفعيل هذه القوات.

 

وأوضحت أن بعض هذه القوات قد يتم نشرها بصورة منفردة بهدف تعزيز دول الجناح الشرقي من الناتو إذا ما تدهور الوضع الأمني في شرق أوروبا.

 

ورغم أن البنتاجون لم يكشف بعد على وجه الدقة تلك الوحدات التي وضعت في حالة الاستعداد لكنها تشمل فرقا للمواجهة القتالية والاستطلاع والخدمات اللوجستية والطيران والنقل.

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وائل لطفي

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