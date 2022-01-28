واشنطن تدعو مجلس الأمن للانعقاد وبحث الوضع فى أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة أنها طلبت عقد جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة في أوكرانيا.

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن "أكثر من مئة ألف عسكري روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية".

وأضافت أن "روسيا تمارس أنشطة أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرانيا، الأمر الذي يشكّل تهديدا واضحا للأمن والسلم الدوليين وميثاق الأمم المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة قد شرعت في سحب عوائل دبلوماسييها وبعض موظفي سفارتها من أوكرانيا، بدعوى خطر "غزو" روسيا لهذا البلد.

ونفت روسيا مرارا وجود أي خطط لديها لغزو أوكرانيا، محملة الغرب المسؤولية عن التصعيد الحالي وإمداد عناصر متطرفة في أوكرانيا بالسلاح، وحذرت من خطر تدبير الاستفزازات في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، ذكر تقرير صادر عن هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، أن أكثر من 62 ألف شخص إضافي قد يموتون من فيروس كورونا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذا يُعد الأسبوع الأول الذي يُتوقع فيه أن يكون للوفيات اتجاه مستقر أو غير مؤكد بعد الزيادات المتوقعة منذ 29 ديسمبر الماضي.

وأوضحت الهيئة الأمريكية أن التوقعات تشير إلى أن عدد الوفيات الناجم عن كورونا سيرتفع ببطء خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، مشيرة إلى أن التوقعات تقول إنه قد يكون هناك ما مجموعه 923 ألف إلى 979 ألف حالة وفاة كلية ناجمة عن كورونا بحلول 19 فبراير المقبل منذ بدء انتشار المرض عام 2020.

ووفقاً للإحصاءات الأمريكية، فقد توفي حتى الآن حوالي 872 ألف شخص بسبب كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 2643 حالة وفاة و 1,140,580 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 71,818,876، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 866,968.